Calcio, esonerato Giampaolo, arriverà Davide Nicola

Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Giampaolo e il suo staff per la professionalità e per l’impegno dimostrati in questi mesi in granata. L’ormai ex allenatore, che sarà sostituito da Davide Nicola, oggi all’allenamento come spettatore, era arrivato solo questa estate sulla panchina dei granata, ma paga lo scotto di una classifica terribile che vede la squadra in piena lotta salvezza, al penultimo posto a quota 13 punti. Il nuovo tecnico sarà annunciato solo quando sarà rescisso il contratto con il Genoa.