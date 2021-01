Allo stadio Italia il Sorrento affronterà il Portici domani alle 14:30. In conferenza stampa, mister Panico e l’attaccante Ciro Guadagni hanno analizzato quella che sarà la gara. Il Portici è reduce da una vittoria di 6-1 contro il Nardò ma la partita si è giocata mercoledì e Mister Panico esprime le sue perplessità: “Dobbiamo cercare di metterci la testa in questo match; peccato di aver avuto troppo poco tempo per prepararlo perché il Sorrento, che è primo in classifica, meritava una preparazione diversa. Una squadra che sta in testa dall’inizio del campionato, forte, con un allenatore bravo, con una società importante e con giocatori di esperienza. Hanno perso Cacace, il capitano, al quale faccio un grandissimo in bocca al lupo per il suo recupero. Spero però che i miei ragazzi abbiano acquisito in poco tempo le giuste informazioni”. Guadagni, che sarebbe dovuto entrare in campo lo scorso mercoledì, si è infortunato pochi minuti prima della gara ma adesso afferma: “Sto bene, ho recuperato, ho visto la squadra in forma, con un buon ritmo che ha ampiamente meritato il risultato. Siamo felici e concentrati per la partita di domani perché vogliamo fare bene”.