Al Pertenio il derby campano, Avellino-Cavese, se lo aggiudicano i lupi biancoverdi nonostante tanta sofferenza. I padroni di casa passano in vantaggio al decimo minuto del primo tempo con un gol di Adamo e poi subiscono la pressione della Cavese che comunque non porta frutti. La Cavese di Campilongo ha speso tanto in termini di energia creando tanti grattacapi agli avversari e al termine della gara il tecnico ha commentato: “Purtroppo non posso giudicare quello che hanno visto tutti. Penso che oggi ci stava almeno il pareggio, al cospetto di una squadra terza in classifica. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto una grandissima partita. C’era un rigore nettissimo per noi, non so perché l’arbitro non ha fischiato, e due miracoli del portiere avversario. Purtroppo, non posso biasimare Granata: è giovane e l’errore ci può stare. Oggi devo recriminare, perché ho visto una grande prestazione”.