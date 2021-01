Calcio, De Laurentiis chiede il rinvio della Supercoppa ma la Lega glielo boccia

Confermata la sfida della Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli al Mapei Stadium il 20 gennaio alle ore 21. Il match ha rischiato di non disputarsi a causa della richiesta di rinvio a maggio da parte del Presidente Aurelio de Laurentiis per diverse ragioni. La prima sarebbe legata all’elevato numero di casi Covid proprio a Reggio Emilia mentre gli altri due motivi sarebbero da attribuire alla assenza del pubblico sugli spalti: fattore determinante che causerebbe un grave danno economico alle società. Le motivazioni di De Laurentiis sono però state respinte non essendoci date disponibili a maggio in vista anche degli Europei 2021 e avendo Reggio Emilia meno casi Covid di Napoli.