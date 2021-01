Prima giornata del 2021 sarà Bari-Turris. Tanti i ricordi delle sfide tra le due compagini in Serie D, a lungo competitors per il salto in Serie C. Il direttore generale dell’area tecnica corallina, Rosario Primicile, in vista della gara di domani: “Noi giochiamo tutte le partite come una finale. Il nostro obiettivo è forse più importante di quello di Bari e Ternana: la salvezza. Se non gioca con il coltello tra i denti contro chiunque si rischia di fare brutte figure. In questo campionato se ne perdi più di una all’improvviso rischi di entrare nel baratro. Una società come il Bari è costretta a vincere ogni domenica. Loro sono abituati alle pressioni, dalla prima giornata all’ultima. Ritengo che i biancorossi abbiano solo da perdere e nulla da guadagnare”.