Calcio, Callejon non rientra nei piani di Prandelli, possibile addio?

Cesare Prendelli, allenatore della Fiorentina, è arrivato in conferenza stampa per presentare la partita contro il Bologna. Tra i vari argomenti affrontati, il ct ha parlato anche di Josè Maria Callejon, ex Napoli, che sembra non rientrare nel modulo del mister: “È un argomento per me delicato. Negli ultimi anni ha dimostrato tecnica, qualità e tempi di gioco, è un maestro nelle situazioni di smarcamento. In questo momento è un po’ penalizzato perché giochiamo con questo sistema di gioco. È un problema per me molto profondo, anche umano, perché José è talmente serio che per me diventa difficile anche metterlo in panchina. Kouamè? Deve trovare i tempi di smarcamento e la profondità. Deve soltanto lavorare e non pensare a nulla. Ha la considerazione da parte nostra e della società, non è un problema”.