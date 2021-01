I players rossoneri cadono sotto i colpi della Recanatese. Termina 3-1 per i giallorossi la gara valevole per la sedicesima giornata del campionato eSerieD. Per i rossoneri va a segno bomber Alessio Minetti. Prossimo impegno per il team guidato da capitan Venanzio, lunedì 18 gennaio 2021, alle ore 21.30 contro la Luparense.