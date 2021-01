Calcio, buon compleanno mister Gattuso!

Oggi è il compleanno di mister Gattuso, che compie 43 anni e, tra i tanti messaggi ricevuti, spicca quello di Osimhen, il giocatore da lui stesso voluto e che ora, a causa della positività al Covid, potrebbe riabbracciare a fine gennaio. “Buon compleanno, boss” scrive il nigeriano che dal mister ha qualcosa da farsi perdonare. Di soprannome “Ringhio”, perchè in campo, come nella vita, ha sempre ringhiato; un uomo legato fortemente alla sua terra: “Io penso e parlo in calabrese, è più veloce, è più comodo. Quando devo imprecare lo faccio in calabrese”, disse una volta Rino. Amato da tutti per la sua correttezza, schiettezza e pienezza di valori, anche la sua ex squadra, il Milan, non lo ha dimenticato e lo ha omaggiato di un video con la dedica: “Un gr-8 giorno per Gennaro Gattuso che oggi compie 43 anni!”, mentre il Napoli: “Buon compleanno mister”.