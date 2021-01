Calcio, arrivano le scuse di Osimhen. Nessuna multa per lui

Arrivano le scuse di Osimhen, risultato positivo al Covid ed accusato di aver festeggiato il compleanno con molti invitati senza osservare le regole basilari del distanziamento e dell’uso della mascherina: “Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra e ai tifosi”. Atteggiamento che non è piaciuto a mister Gattuso che ha dichiarato: “la figuraccia l’ho fatta anche io nei confronti della società, perchè mi sono preso la responsabilità di farlo andare in Nigeria. Ne parleremo quando tornerà”. Ma se in un primo momento la società sembrava volesse punirlo con una multa di 250mila euro, ora pare che alla fine non sarà preso alcun provvedimento a tal riguardo.