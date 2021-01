Calcio, arrivano i rinforzi per la Cavese: acquisito a titolo temporaneo Alessandro Gatto

La Cavese 1919 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Calcio Catania il calciatore Alessandro Gatto. L’attaccante nato a Taranto il 2 febbraio 1994 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Lecce e Verona, Gatto ha collezionato anche un’esperienza in B con il Modena nel 2014. In Serie C ha indossato le maglie di Pordenone, Juve Stabia, Arzachena e Bisceglie.