Calcio, arriva in casa Sorrento Matteo Langella: “È stato facile integrarsi, gruppo umile composto da brave persone”. E’ l’ultimo arrivato in casa Sorrento, Matteo Langella (ex Savoia) a presentarsi alla tifoseria Costiera e ad analizzare la sfida di mercoledì con il Cerignola: “Sono stato accolto bene e ho trovato un gruppo umile e composto da brave persone. Conosco già un paio di effettivi rossoneri. E’ stato facile integrarsi”.

PREPARAZIONE: “Sono qui dal 31 dicembre e stiamo preparando benissimo la partita con il Cerignola. Siamo concentrati e lavoriamo bene grazie al tecnico Fusco. Abbiamo studiato l’avversario e cercheremo di seguire ogni indicazione del nostro allenatore. Proveremo a vincere”.

IL CERIGNOLA: “E’ un’ottima squadra e una piazza importante che negli ultimi anni ha puntato sempre a vincere il campionato. Ci faremo trovare pronti”.

LANGELLA: “Sono un play basso e amo giocare la palla: sono un regista. Il mio obiettivo è fare bene e riscattarmi visto che la prima parte di stagione con il Savoia non è stata brillante. Proveremo tutti insieme a raggiungere quello che la società si è prefissato”.

IL CAMPIONATO: “Il gruppo H è il più difficile d’Italia. Tra il G e l’I è quello più forte con almeno cinque, sei formazioni che lottano per la vittoria finale”.

DI ALESSIO PETRALLA