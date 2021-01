Calcio, alla vigilia di Juve Stabia-Ternana parla mister Padalino

Arriva la capolista Ternana al Menti di Castellammare per il match contro la juve Stabia che apre ufficialmente l’era di Giuseppe Pavone. Alla vigilia dela partita mister Padalino commenta: «Una gara importante tra due squadra che fanno della fase difensiva lo zoccolo duro del proprio credo tattico. Loro hanno qualcosa in più sotto rete, dovremo essere attenti e concentrati. Pensiamo a fare la gara, ci sono ingredienti per una partita spettacolare anche in virtù di un risultato che conta parecchio. Noi ormai abbiamo un’identità ed un’impostazione ben precisi, cercheremo, come sempre, di non adattarci all’avversario, ma di imporci sul nostro campo. Una Ternana che bisogna rispettare. Loro non hanno certo la pressione di fare risultato ad ogni costo. Non hanno mai perso e certe cose credo gli vengano in maniera rilassata. Hanno un assoluto dominio sul resto delle squadre, e dunque ci creeranno non pochi grattacapi».

Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Ternana, valevole per la 19a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, domenica 17 gennaio 2021, con inizio alle ore 17:30 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Questi i convocati di Pasquale Padalino, allenatore della Juve Stabia, per la sfida di domani contro la Ternana:

Portieri: Lazzari, Russo, Tomei.

Difensori: Allievi, Codromaz, Garattoni, Lia, Oliva, Rizzo, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Bovo, Guarracino, Mastalli, Scaccabarozzi, Vallocchia, Volpicelli.

Attaccanti: Fantacci, Golfo, Orlando, Ripa, Romero.