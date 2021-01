Calcio, addetto dell’autolavaggio distrugge l’auto di Marchetti

Incredibile ma vero ciò che è accaduto al portiere del Genoa, Federico Marchetti. L’ex Lazio aveva lasciato la sua Ferrari (prezzo di listino 300mila euro) all’autolavaggio affinché venisse lavata. Tutto bene se non fosse che, riportandogliela, l’uomo che la stava guidando si è schiantato contro il guard rail all’ingresso della strada, danneggiando anche altre vetture parcheggiate sul lato opposto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Municipale per i rilievi. La macchina di Marchetti è rimasta pesantemente danneggiata e quasi distrutta. Ecco le parole del portiere: “Mi dispiace molto per quello che è successo, Grazie a Dio nessuno si è fatto male e questa è la notizia più importante. Le cattiverie lette finora lasciano il tempo che trovano e mi auguro di non leggerne più, credo conti ben altro nella vita!”. Intento il danno ammonterebbe a qualche decina di migliaia di euro.