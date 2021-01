Calcio, a Frosinone lo splendido goal dello stabiese Salvatore Esposito

In questa 17esima giornata di campionato di serie B la Spal, impegnata nella difficile trasferta al Benito Stirpe, ha vinto per 2-1 contro i ciociari. Il primo goal, quello del pareggio, porta la firma di Salvatore Esposito, centrocampista biancoazzurro e della nazionale italiana under 21. Provieniente da una famiglia di calciatori, il padre Agostino è stato giocatore ed allenatore della Juve Stabia, il fratello Sebastiano gioca con lui nella Spal mentre l’altro fratello Francesco Pio gioca nelle giovanili dell’Inter, Salvatore quest’oggi è stato autore di una splendida rete su una fantastica punizione dalla distanza! Un legame indissolubile quello col fratello Sebastiano, marchiato a fuoco dall’amore per il calcio. I due non si sono mai staccati: Club Napoli, Brescia, Inter e oggi SPAL. Una carriera condivisa, fra gioie e traguardi.