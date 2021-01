Calcio, 6-0 con la Fiorentina: Napoli e calcio champagne

Il Napoli stravince allo Stadio Maradona per 6-0 contro una Fiorentina in tenuta simil Bayern Monaco e con una presenza in campo dal 1′ di Josè Maria Callejon. La squadra azzurra capitanata da un grande Lorenzo che fa una doppietta e commenta nel post partita: “Abbiamo vinto da squadra. Intanto sono felice per la doppietta e per la vittoria. Poi ogni traguardo conquistato con la maglia del Napoli mi dà orgoglio”, riferendosi all’aver superato Altafini nella classifica dei bomber azzurri. “Oggi abbiamo giocato come sappiamo, non sempre sinora ci siamo espressi ai nostri livelli e stiamo cercando la continuità di risultati. Lavoriamo tanto, seguiamo il mister e stiamo trovando la serenità giusta per proseguire su questa strada. Vincere oggi era importantissimo per la classifica e ci siamo riusciti con grande merito”. Poi sulla Supercoppa di mercoledì sera: “Ci arriviamo pronti e preparati. Sarà una bellissima partita contro la Juventus che ha grandi campioni. Da domani penseremo a preparare al massimo l’incontro di mercoledì”. Una vittoria che mette a tacere le critiche sulle ultime gare in cui il Napoli ha creato tanto, finalizzato poco e subìto tanto e cos’ commentata dalla SSC Napoli: “All’ora di pranzo il Napoli ci mette un tempo per apparecchiare il “lunch match” e gustare il fiero pasto. Listino gourmet e prelibatezze ricercate che si aprono subito con il piatto morbido e delicato di Insigne. Si prosegue con l’infilata di Demme, servito da Petagna, e il taglio del Chucky annunciato dal delizioso tocco di Lorenzo. L’ultimo coperto pregevole del primo tempo giunge al suono del campanello con un raffinato destro di Zielo. Un trionfo d’azzurro lungo 45 minuti. Poi la pioggia di acqua e bollicine annuncia il dessert di Insigne che su rigore griffa la doppietta e il suo gol numero 99 in azzurro che segna il sorpasso ad Altafini nella classifica bomber “all time”. Chiude il conto il 6-0 sopraffino di Politano. Nel finale spazio all’angolo del cuore con il debutto di Antonio Cioffi in Serie A. Ce n’è per per tutti i gusti nel pomeriggio succulento del Maradona. Adesso si va per il mercoledì da leoni sulla Via Emilia. Napoli contro Juventus, quarto atto della Supercoppa. Una sfida affascinante che sta facendo la storia…”.