Cagliari -Napoli Solo un punto nelle ultime tre partite I ritorno del Chucky Lozano dal primo minuto

Solo un punto nelle ultime tre partite: gli azzurri non voglio perdere altro terreno in classifica

Cagliari-Napoli alle ore 15 per la 15esima giornata di Serie A.Dirige il match l’arbitro Manganiello di Pinerolo.

Sarà il confronto numero 69 tra Cagliari e Napoli in Serie A. E’ la 34esima edizione in casa cagliaritana in campionato.Questo il bilancio in terra sarda: 9 vittorie del Cagliari, 15 pareggi e 10 successi azzurri.Ultima vittoria del Napoli in trasferta contro il Cagliari in Serie A:16 febbraio 2020 – Cagliari-Napoli 0-1 Ultimo pareggio del Napoli in trasferta contro il Cagliari in Serie A:21 dicembre 2013 – Cagliari vs Napoli 1-1 Ultima sconfitta del Napoli in trasferta contro il Cagliari in Serie A:19 aprile 2009 – Cagliari vs Napoli 2-0

Assistenti: Baccini-Colarossi. IV Uomo: Dionisi. VAR: Mariani-Passeri

Il Napoli è imbattuto nelle quattro partite di Serie A con Manganiello, con un bilancio di tre successi e un pareggio:

Napoli-Chievo 2-1 del 8 aprile 2018 Napoli-Frosinone 4-0 del 8 dicembre 2018 Sassuolo-Napoli 1-1 del 10 marzo 2019

Napoli-Brescia 2-1 del 29 settembre 2019.

È già tempo di ripartire e dopo la breve sosta del campionato di Serie A il 2021 del Napoli scatta oggi pomeriggio (ore 15) con la trasferta di Cagliari: il primo banco di prova del durissimo mese di gennaio che attende gli azzurri, impegnati anche in Coppa Italia e nella Supercoppa Italiana contro la Juventus, tra due settimane e mezza. Ma non è il tour de force a tormentare Gattuso, assai più preoccupato in questo momento per l’emergenza che continua a penalizzare la sua squadra, specialmente in attacco. Osimhen è indisponibile ormai da quasi due mesi: prima per la lussazione alla spalla e ora per la positività al Covid. Mertens sta recuperando dopo la distorsione alla caviglia subita il 16 dicembre a San Siro, contro l’Inter.

I due centravanti titolari non sono stati dunque inseriti nella lista dei convocati per il blitz in Sardegna, a cui non potrà partecipare nemmeno Koulibaly per i postumi di un fastidio muscolare. Il reparto arretrato sta però tenendo bene lo stesso ed è il meno battuto del torneo,nonostante il doloroso forfait da parte del campione senegalese, il cui posto verrà preso da Maksimovic. Davanti invece le assenze si stanno facendo sentire moltissimo e c’era voluta una prodezza di Lorenzo Insigne con il Torino (il 23 dicembre scorso) per interrompere in extremis e soltanto nel recupero la astinenza da gol, che durava ormai da quasi 300 minuti.Il Napoli aveva stretto i denti dopo l’infortunio di Osmihen, ma le difficoltà in attacco sono diventate quasi insormontabili quando si è fermato anche Mertens. Da allora la squadra è infatti rimasta a secco contro l’Inter e la Lazio ed è andata a sbattere per tutta la partita contro la difesa del Torino, fino alla prodezza liberatoria di Insigne a tempo scaduto. Gattuso sa però che l’emergenza in zona gol non è stata ancora superata e per questo ha tirato un sospiro di sollievo per il completo recupero di Lozano, che è guarito dalla contusione alla tibia e a Cagliari tornerà tra i titolari. Le accelerazioni del messicano sono divenetate per gli azzurri una risorsa indispensabile, soprattutto in un periodo difficile come questo. Petagna del resto era nei piani estivi la terza scelta per il ruolo di centravanti e non può essere lui la soluzione a tutti i problemi, anche se sta dando il assimo per non far pesare le assenze pesanti dei suoi compagni.L’ex bomber della Spal sarà titolare anche a Cagliari, con Llorente di scorta in panchina. Ma lo spagnolo non è al top e per questo è stato aggregato al gruppo Antonio Cioffi, baby della Primavera classe 2002, per avere in caso di necessità un’alternativa in più. Politano dovrà invece essere pronto a subentrare a Lozano o Insigne,che avranno inizialmente la responsabilità e il compito di guidare i compagni alla caccia del gol perduto. Il Napoli ha bisogno di segnare per ritrovare la vittoria e riavvicinarsi alla vetta della classifica: nonostante l’emergenza. Gattuso sta meglio e tornerà a ruggire in panchina: è tempo di partireFonte:repubblica