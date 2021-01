Buone notizie da Capri, l’isola è Covid free! Ottime notizie arrivano da Capri: l’isola azzurra, attualmente, risulta essere Covid free. Infatti, entrambi i comuni, sia quello di Capri che quello di Anacapri, hanno pubblicato gli ultimi bollettini, i quali riportano tutti i dati della pandemia. In questo momento, quindi, non si registra nessun contagio.

Inoltre, le Amministrazioni comunali, unitamente all’ASL Napoli 1 Centro, nell’ambito del “Tavolo di confronto permanente sui bisogni di salute dell’Isola di Capri” si sono già attivate per garantire ai cittadini residenti le sedi opportune per la somministrazione dei vaccini.

Non appena la campagna vaccinale regionale attiverà le fasi che interessano i cittadini saremo pronti ad offrire tale opportunità su base volontaria. Di seguito il link per l’adesione alla campagna vaccinale over 80.