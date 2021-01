BUON COMPLEANNO PRESIDE! NOVANT’ANNI E PASSA DI LUCIO SCIBILIA

AUGURISSIMI PROF SCIBILIA!

Preside emerito della scuola media di Sant’Agnello, il professore Lucio Scibilia, era docente di materie scientifiche, ma ora, presso l’Università delle Tre Età della Penisola Sorrentina è poeta, filosofo e guida per la lettura. Annoverato tra i fondatori di questa Università, appartiene al direttivo di Piano, momentaneamente sospeso per covid-19. Come una quercia al vento , ora ha flesso la cima, ma la mente è lucidissima ed in grado di moderare le più accanite discussioni per la gestione di questo ente che conta oltre 300 soci, tra attivi e supporter. I suoi madrigali sono famosissimi, essi nascono per eventi o occasioni convenute, fanno riferimento a fatti, cose e persone con sagacia e mordente sarcasmo. Una parte degli scritti sono stati raccolti in una pubblicazione, che si è rapidamente esaurita, se ne richiede pertanto la necessaria riedizione. Gli anni che compie oggi sono 92, lo scorso anno fu addirittura visitato dal Sindaco Sagristani, per la consegna di una targa benemerita. Coccolato dai soci con dolci e cerimonie, è guardato come un patriarca monumentale, al quale auguriamo lunga vita e che continui a travasarci la sua saggezza.