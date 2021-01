Buon Capodanno agli amici Ortodossi con la Maratona dell’Hermitage

Il capodanno ortodosso viene festeggiato nella notte tra il 13 e il 14 gennaio e, a parte la data, non ha caratteristiche differenti rispetto al capodanno che si celebra invece, in buona parte dei paesi del mondo, tra il 31 dicembre e il’1 gennaio.

Ci piace celebrarlo, con una bella scorpacciata di arte , come ha proposto il grande Museo Russo Hermitage di San Pietroburgo con una Maratona di Capodanno online Hermitage Oggi secondo il calendario giuliano, la vigilia del nuovo anno. Il vecchio stile del nuovo anno arriva dalla notte tra il 13 gennaio (31 dicembre) e il 14 gennaio (1 gennaio). Questo giorno in Russia ha un nome non ufficiale: il vecchio anno nuovo. In una vacanza così insolita, abbiamo deciso di organizzare una trasmissione dal vivo insolita. Incontra la maratona di Capodanno online dell’Hermitage!

https://www.facebook.com/state.hermitage/videos/2881091188802709

Perché viene celebrato esattamente in questa data? Perché la religione ortodossa segue il calendario Giuliano e non quello Gregoriano: infatti, anche Natale è in una data differente, per la precisione il 7 gennaio. Per questo motivo il capodanno ortodosso viene anche spesso definito il “Vecchio Anno Nuovo”.

Questo calendario leggermente spostato in avanti ha portato con il tempo ad un allungamento del tradizionale periodo delle feste nei paesi che lo celebrano: infatti ora, in alcuni paesi come la Russia, si estende dal 6 di dicembre, il giorno della luce, fino appunto al capodanno giuliano (includendo quindi sia il Natale gregoriano che quello ortodosso che il capodanno gregoriano).