Bonus da 2.000 euro per gli studenti: come ottenerlo

Buone notizie per gli studenti universitari (e per i loro genitori!): la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto il cosiddetto “Bonus Universitari 2021”. Il contributo economico è riservato agli studenti iscritti presso gli atenei italiani, a chi frequenta conservatori, accademie di Belle Arti e corsi post-laurea. E non è legato al reddito.

Ma come funziona e come richiederlo? Scopriamolo insieme!

Il Bonus Universitari 2021 consiste in 2.000 euro per gli studenti universitari e in 1.000 euro per gli iscritti ai corsi post-laurea. Ad ogni studente verrà assegnato un punteggio basato sia sul coefficiente economico (il reddito della famiglia) che sul profitto (la media ponderata dei suoi voti).

I punteggi legati al reddito, e dunque all’ISEE, saranno i seguenti:

ISEE inferiore a 8mila euro: 14 punti

ISEE da 8mila a 16mila euro: 11 punti

ISEE da 16mila a 24mila euro: 9 punti

ISEE da 24mila a 32mila euro: 6 punti

ISEE da 32mila a 40mila euro: 4 punti

ISEE superiore 40.000mila euro: 2 punti

Al punteggio così ottenuto, si sommerà il punteggio legato alla media dei voti ottenuti dallo studente nell’anno scolastico 2018/2019.

Bisogna però rispettare alcuni requisiti:

essere in regola con gli esami

avere una media ponderata dei voti non inferiore a 24/30 (oppure un voto di laurea superiore a 92/110 per chi è iscritto a un corso post-laurea)

Le richieste per il Bonus Universitari potranno essere avanzate dal 27 gennaio all’1 marzo sul sito Inps.

Dal Bonus bebè a quello asilo nido, fino al Reddito di cittadinanza e alla Social card, sono diverse le agevolazioni previste per le famiglie in difficoltà. Dall’Istituto di Previdenza si ricorda che il rinnovo dell’Isee è fondamentale per continuare a percepire tutte le numerose prestazioni assistenziali e bonus previsti dalla normativa vigente. La manovra, approvata alla fine del 2020, ha introdotto una serie di bonus per cittadini e famiglie meno abbienti. Su tale fronte l’Inps rende noto che anche per il 2021 molte sono le agevolazioni che spettano a chi a un Isee sotto ai 10mila euro.