Sorrento / Vico Equense . Bollette Gori troppo care . I lettori ci scrivono. Una situazione che vede molte proteste e in questo momento di crisi per il Covid è abbastanza grave che non si vada incontro ai cittadini

salve , da lettore, vi chiedo se con la vostra giornalistica , si riuscisse a chiarire questa situazione esagerata delle bollette” GORI” e di tutti gli oneri da pagare, credetemi con chiunque parlo esprime le mie stesse parole, e’ troppo da pagare!!!e’ esagerato dal fatto di pensare che doveva diventare un bene pubblico. ed invece stanno facendo , si, di farci pagare il più possibile, aiutateci!!! ci sono casi dove,famiglia con un solo componente,riceve bollette da pagare superiori a 100euro,assurdo!!!