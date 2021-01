Biden insediamento alla Presidenza USA Quando negli Stati Uniti mancavano pochi minuti a mezzogiorno, Joe Biden ha prestato giuramento diventando il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Biden e sua moglie Jill sono arrivati circa 90 minuti prima della cerimonia, accompagnati dalla vicepresidente Kamala Harris — che ha giurato pochi minuti prima di lui — e da suo marito Douglas Emhoff. «Ti amo, Jilly, e non potrei essere più grato di averti con me nel viaggio che mi aspetta», aveva scritto Biden su Twitter pochi minuti prima della cerimonia, a cui partecipano tre ex presidenti: Barack e Michelle Obama, George W. e Laura Bush, Bill e Hillary Clinton. (Qui la newsletter AmericaCina di oggi, dedicata al cambio della guardia di Washington)