Bellissima iniziativa a Piano di Sorrento: panino solidale con La Rustica e panificio Maria Luisa ed LMC & Incar Carotenuto

Piano di Sorrento: panino solidale con La Rustica e panificio Maria Luisa ed LMC & Incar Carotenuto. Bellissima iniziativa quella nata a Piano di Sorrento per aiutare le persone in difficoltà: grazie a “La Rustica” ed ai panifici Maria Luisa ed LMC & Incar Carotenuto, infatti, è stata data vita al Panino Solidale.

Oggi, infatti, lunedì 4 gennaio 2021, presso “La Rustica” in via Cassano 7, dalle 18,30 alle 21,30 si potrà acquistare un panino, con la possibilità di delivery No Just Food. Il ricavato sarà devoluto interamente a favore delle famiglie più bisognose della Penisola Sorrentina.

“Sta andando alla grande! – hanno detto a Positanonews dopo poco dall’inizio – Siamo già a settecento panini”.