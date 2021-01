Bayern, Douglas Costa torna alla Juve: spunta il Milan. Nome nuovo per il mercato del Milan. Secondo Tuttosport, in vista della prossima stagione i rossoneri stanno pensando a Douglas Costa. Il Bayern Monaco non riscatterò l’attaccante esterno brasiliano classe 1990, che tornerà alla Juventus per fine prestito. Il suo ingaggio è di 6 milioni di euro netti a stagione.

Fonte Calciomercato.com