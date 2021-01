Battipaglia, brunch al Comune: dipendente positivo.

La festa è negli uffici pubblici del Comune di Battipaglia. Come in un allegro simposio greco o romano. Con la differenza che al posto del vino, che erano soliti consumare i commensali seduti intorno al tavolo, ci sono le pizze e le birre. Nel bel mezzo della pandemia, e di un’emergenza sanitaria che va avanti ormai da un anno, in barba alle regole che vietano assembramenti in luoghi pubblici e privati, il brunch – per dirla all’inglese – è servito sui tavoli dell’ufficio Tecnico di Battipaglia. Transeat l’utilizzo delle mascherine: dalle foto si potrebbe presupporre che i commensali l’avessero abbassata, o non la indossassero nemmeno, perché intenti a mangiare e bere.

Eppure l’immagine che ritrae i funzionari dell’Ente, la sindaca Cecilia Francese, il presidente del Consiglio comunale Francesco Falcone e l’assessore ai lavori pubblici Pietro Cerullo, seduti intorno a un tavolo a pochi centimetri di distanza e senza mascherine, non è del tutto positiva, soprattutto in una città che conta ben 18 decessi dall’inizio della pandemia e 219 persone attualmente contagiate. La tavola rossa, come nei ritrovi durante le feste natalizie, quelli che il Governo ha fortemente limitato nel 2020 per prevenire una terza ondata di contagi, e al centro pizze, birre, e pure un dipendente impegnato a versare allegramente quelli che, per usare un termine da “movida”, i giovani d’oggi chiamano cicchetti. Un rituale che sembrerebbe ripetersi un paio di volte a settimana. Il lunedì e il giovedì, nei giorni del rientro pomeridiano. Con l’aggravante del virus che potrebbe scatenare un contagio a catena.

Uno dei dipendenti comunali ritratti nella foto, infatti, è risultato positivo al Covid-19. Lunedì scorso, il funzionario dell’ufficio tecnico ha accusato i sintomi tipici del Coronavirus: febbre alta, quasi a 40. Ufficio Tecnico chiuso e personale in quarantena? Per adesso ancora no. La serrata d’uno degli uffici più importanti dell’Ente, quello che conta il maggior numero di dipendenti e che s’interfaccia quotidianamente sia con i cittadini che con gli altri settori, potrebbe mandare in tilt la macchina amministrativa. Richieste e pressioni da parte di altri dipendenti a Palazzo di Città non sono valse a nulla.

Gli uffici resteranno aperti, per ora. Nonostante l’esito del tampone d’uno dei commensali, il dipendente comunale, abbia dato il responso che nessuno sperava arrivasse: è positivo. Decine di persone, adesso, potrebbero finire in quarantena in attesa del test. Già nei mesi scorsi, diversi comunali sono risultati positivi al Covid-19. Ciononostante il Comune non è mai stato chiuso, se non per qualche, ora al fine di consentire le operazioni di sanificazione.

Un pasticcio che porta la firma degli amministratori battipagliesi, quelli sempre attenti a raccomandare l’utilizzo di mascherine, il divieto di assembramento, e il distanziamento sociale. Beccati in flagrante durante un brunch “abusivo”, senza mascherine e in sovrannumero rispetto alle indicazioni fornite dai recenti Dpcm. «Avevamo il rientro e ci siamo trattenuti per pranzo senza andare a casa. Stavamo consumando pane, mortadella e qualche fetta di pizza. Le mascherine? Non possiamo mica indossarle quando mangiamo», ha dichiarato la sindaca Cecilia Francese.