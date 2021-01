Autopsia della balena di Sorrento nel porto di Napoli

Sono iniziati i lavori di autopsia per accertare le cause del decesso della balena avvistata negli scorsi giorni nel porto di Sorrento e trasportata ieri 20 gennaio 2021 al molo San Vincenzo di Napoli. Da una prima ipotesi sembrerebbe essere morta a causa del virus CeMV, il cosiddetto morbillo dei cetacei. Con i suoi 19,70 metri di lunghezza, è l’esemplare di balenottera comune più grande avvistato lungo le coste del Mediterraneo.

Il Parco Marino di Punta Campanella ha richiesto la musealizzazione dello scheletro per progetti di educazione e sensibilizzazione ambientale. «Solonel 65% delle indagini post mortem effettuate viene accertata la causa del decesso – precisano gli esperti del Parco – e solo sul 45% delle carcasse rinvenute si riesce a completare una autopsia. Le indagini sul corpo della balenottera sono importanti non solo per stabilire le cause della morte, ma anche da un punto di vista scientifico e di ricerca».

Qui si può vedere gli scienziati al lavoro