Aumentano i contagi nella zona sud della provincia di Salerno. Intensificati i controlli e le sanzioni

Nella zona sud della provincia di Salerno si continuano a registrare nuovi casi di Coronavirus che destano preoccupazione tra i cittadini. Un nuovo caso a Sicignano degli Alburni che conta attualmente 12 positivi e un nuovo contagio anche a San Gregorio Magno dove gli attualmente positivi al Covid-19 sono 7. Ai cittadini viene fortemente raccomandato di uscire solo per motivi di stretta necessità in modo da contenere la diffusione del contagio.

Aumentano anche i controlli soprattutto a Castellabate che si trova in lockdown per il numero elevato di contagi registrato. La Polizia Municipale in questi ultimi giorni – come riporta SakernoToday – ha fermato ed identificato 304 persone e sono stati elevati 16 verbali per effrazione delle misure restrittive. L’invito resta quello di non abbassare la guardia ed usare la massima prudenza e responsabilità per contribuire a far calare la curva dei contagi.