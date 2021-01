Atto vandalico al murales di Maradona a Rozzano

Atto vandalico al murales di Diego Armando Maradona a Rozzano, comune nei pressi di Milano. A pochi giorni dopo il tentativo di rovinare quello di Marek Hamsik alla stazione della Cumana di Napoli, ora è toccato all’immagine del Pibe de Oro ad essere deturpata. Lo sdegno degli abitanti di Rozzano che hanno condannato apertamente l’accaduto: “E’ una vergogna, un gesto inconcepibile: una mancanza di rispetto assoluta. Questo è vandalismo gratuito. Purtroppo, non basta spendere soldi per abbellire la città. Ormai non rispettano nessuno, neanche più i rozzanesi”, è lo sfogo di alcuni cittadini del luogo. Alessandro Marra, titolare del negozio di prodotti tipici, “Sapori del Sole” di via Lombardia, non aveva commissionato il disegno solo per celebrare il suo idolo, Maradona appunto, ma anche per abbellire la città, dare un tocco di colore ed un’anima ad un’anonima saracinesca.