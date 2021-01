Emergenza coronavirus in Costiera amalfitana. Attivo il servizio Pronto Farmaco per i cittadini di Praiano. Il servizio è disponibile per le persone che sono in quarantena, i disabili e gli anziani previa prenotazione al numero 342 060 26 74. Il telefono sarà operativo tutti i giorni dalle 16:30 alle 20:30.

I volontari della Croce rossa italiana Costa amalfitana risponderanno alla tua richiesta e il giorno successivo la prenotazione il servizio verrà svolto. Il servizio è gratuito, si dovrà solo pagare il costo del farmaco qualora previsto.