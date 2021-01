Atrani: un nuovo positivo. Chiese chiuse in via precauzionale

Aggiornamento Covid ad Atrani . L’Asl ha comunicato la positività al Covid-19 di 1 persona residente ad Atrani. La persona positiva si trova in isolamento già da giorni, dal momento che era entrata in contatto con un caso positivo.

Attualmente ad Atrani risultano 4 persone positive. “Invitiamo i cittadini di Atrani a continuare ad adottare tutte le norme di igiene che ormai ci accompagnano dal mese di marzo. Tutte le comunicazioni relative al Covid sul territorio comunale di Atrani saranno pubblicate con trasparenza su questa pagina previa comunicazione ufficiale dell’Asl. Ricordiamo inoltre che chi rientra in un tracciamento deve mettersi in quarantena fiduciaria non appena riceve tale notizia, senza eccezione alcuna, attenendosi alle indicazioni” – ha detto il sindaco Luciano De Rosa Laderchi. Nel frattempo il parroco Don Carmine Satriano ha predisposto, per diffondere il virus, la chiusura di tutte le chiese.