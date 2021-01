Atrani, si registrano 2 nuovi casi di positività al Covid-19

Atrani. Il comune della costiera amalfitana rende noto che “L’Asl ha comunicato la positività al Covid-19 di 2 persone residenti ad Atrani. I due cittadini si erano sottoposti già a tampone privato nei giorni scorsi poiché rientrati nei tracciamenti di positivi al Covid-19. Oggi l’ufficialità della positività al tampone effettuato dall’Usca.

Invitiamo i cittadini di Atrani a continuare ad adottare tutte le norme di igiene che ormai ci accompagnano dal mese di marzo. Ricordiamo inoltre che chi rientra in un tracciamento deve mettersi in quarantena fiduciaria non appena riceve tale notizia, senza eccezione alcuna, attenendosi alle indicazioni”.