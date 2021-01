Atrani, più che un barbiere un’istituzione : Carmine Pinto , il Figaro della Costiera

Atrani, più che un barbiere un’istituzione : Carmine Pinto . Siamo in questa gemma della Costiera amalfitana che è Atrani , dove si incoronavano i Dogi della Antica Repubblica Marinara di Amalfi, qui troviamo in piazzetta un personaggio unico, una persona straordinaria come poche che ha immortalato Leopoldo De Luise bravissimo fotografo di Praiano .

Ad Atrani ci sono persone meravigliose, storie stupende, ricordiamo l’ercole di Atrani, ma anche un grande attaccamento alle tradizioni in particolare religiose e la cura di preziosi templi sacri , come alla Chiesa di Santa Maria del Bando. Tradizioni suggestive come pure quelle degli zampognari, a cui è legato Carmine, musicista straordinario, che oltre al mandolino suona per la Novena di Natale anche la ciaramella degli zampognari, ed andare da lui è come ascoltare quella musica del popolo, sentirsi parte di una comunità, andare da lui è un’esperienza unica da fare assolutamente.

Carmine Pinto non fa parte solo di quei personaggi che rendono bella Atrani non solo per il suo caratteristico paesaggio e le casette incastonate nella roccia come in un presepe, oltre ad essere un bravissimo barbiere è anche un valente musicista. Da quando, come ha raccontato, Antonio Laudano in un albergo di Conca dei Marini, dove lavorava come tanti giovani della Divina, gli regalò un mandolino e cominciava a suonarlo con Gaetano Amato, fino a diventare con Giuseppe Lucibello un punto di riferimento al Bar Di Martino di Positano, il Bar che ha rappresentato un’epoca indimenticabile, la notte era lunga e su quel terrazzino trovavi scrittori, poeti, vip, artisti, nobili e anche cantanti, una magia unica e irripetibile.

Carmine il barbiere musicista e poeta, ma anche dell’amore, le sue serenate richieste dagli innamorati hanno fatto scoccare cupido e fatto formare tante famiglie. Il “Figaro” della Costiera davvero unico ed inimitabile.

Bello anche il post di Leopoldo De Luise che si cimenta nel bianco e nero come solo un professionista sa fare, è sicuramente su una buona strada.

Lui e’ Carmine, storico barbiere di Atrani, tra un taglio e una suonata di ciaramella e mandolino, riesce a portar armonia sempre, specialmente in questi giorni di restrizioni dovuti al coronavirus.

