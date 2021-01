Atrani, lunedì 1° febbraio inizieranno i lavori al Piazzale Marinella

Atrani. Il Comune informa che da lunedì 1° febbraio inizieranno a cura della Provincia di Salerno i lavori, programmati da tempo, di pavimentazione del Piazzale Marinella che pertanto non potrà essere utilizzato come parcheggio auto per il periodo interessato da tali lavori.

Pur consapevoli del disagio che arrecheranno alla cittadinanza, siamo certi tuttavia che essi, fondamentali per il sistema depurativo del paese, saranno apprezzati dall’intera Comunità di Atrani in quanto apporteranno un notevole beneficio in termini di estetica e sicurezza dell’area.

L’Amministrazione, per venire incontro quanto più possibile alle necessità dei cittadini in possesso del contrassegno auto verde, riserverà loro i posti auto di via dei Dogi con le medesime prescrizioni orarie previste dalla delibera di G.C. n. 21/2017 e con le prescrizioni di sicurezza previste dall’ordinanza n. 1/2020/P.M.

Inoltre abbiamo chiesto formalmente al sindaco del Comune di Amalfi di verificare la possibilità di usufruire, da parte dei cittadini di Atrani (contrassegno verde), del parcheggio “Luna Rossa” e restiamo in attesa di risposta.

Per quanto riguarda poi il servizio del pulmino scolastico, il punto di salita e di discesa dei bambini dal mezzo sarà dislocato presso la pensilina situata sullo “stradone” (S.S. 163 – Corso Vittorio Emanuele).

Infine, per quanto riguarda i posteggi isolati per l’attività di commercio su aree pubbliche (carrettino frutta), l’attività sarà svolta alternativamente tra i concessionari presso Largo E. Marini (zona “Maddalena”.

Nel chiedere come sempre massima collaborazione al fine di rendere il più veloce ed agevole possibile lo svolgimento dei lavori, si invita la cittadinanza ad attenersi alle disposizioni impartite ed utilizzare l’auto solo per motivi strettamente necessari (eventualmente, nel caso non fosse utilizzata, di ricoverarla presso località Castiglione di Ravello – accesso superiore del cimitero di Atrani).