Atrani. Lunedì 1° febbraio al via i lavori al Piazzale Marinella. Lunedì 1° febbraio inizieranno ad Atrani i lavori al Piazzale Marinella. L’intervento, a cura della Provincia di Salerno, prevede l’ultimazione dei lavori inerenti al depuratore e la sistemazione della nuova pavimentazione stradale. Durante i mesi che interesseranno il cantiere il piazzale non potrà essere utilizzato come parcheggio. L’Amministrazione Comunale, per questo motivo e per andare incontro alle esigenze dei cittadini, provvederà ad inibire l’accesso al parcheggio a pagamento di via dei Dogi, riservando tali posti ai cittadini residenti, nel rispetto della delibera di G.C. n. 21/2017 e con le prescrizioni di sicurezza previste dall’ordinanza n. 1/2020/P.M. Inoltre il pulmino scolastico, vista l’impossibilità di sostare in Piazzale Marinella, si fermerà, per la salita e discesa degli alunni, presso la pensilina situata sullo “stradone”, in corso Vittorio Emanuele. Infine l’attività di commercio ambulante (carrettino della frutta) si svolgerà esclusivamente in Largo E. Marini, nei pressi della Collegiata della Maddalena.

«Sono consapevole che i lavori al Piazzale Marinella creeranno molteplici disagi agli atranesi – dichiara il sindaco Luciano de Rosa Laderchi -. Aspettavamo da mesi il completamento dei lavori, fondamentali per il sistema depurativo del paese, oltre che per l’estetica e la sicurezza della stessa area. Per limitare i disagi abbiamo già fatto in modo che le auto parcheggiate in Largo Marinella possano sostare in via dei Dogi nel rispetto della delibera di giunta n. 21/2017 e con le prescrizioni di sicurezza previste dall’ordinanza n. 1/2020/P.M. Inoltre, abbiamo richiesto, e attendiamo risposta, al sindaco di Amalfi, Daniele Milano, un suo intervento ad Amalfi Mobilità in modo tale che sia data la possibilità, ai residenti di Atrani, di usufruire di posti auto al Parcheggio Luna Rossa. Chiedo ai miei cittadini di pazientare e di collaborare attenendosi alle disposizioni impartite. Al termine dei lavori Piazzale Marinella avrà un nuovo volto e tornerà completamente fruibile alla popolazione».