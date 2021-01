Atrani: il Comune cerca istruttore amministrativo. Come mandare la domanda

Atrani. Il comune rende noto che è indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo parziale (18 ore) e determinato di n. 1 Istruttore Amministrativo/Contabile – categoria C, per la durata di un anno, con sede di attività presso il Comune di Atrani.

Le modalità di svolgimento della selezione ed i criteri di valutazione saranno quelli fissati dall’avviso in allegato, nel rispetto del Regolamento vigente. I rapporti a tempo determinato nascenti in dipendenza della selezione suddetta non potranno essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato.

Il candidato ideale è un diplomato dotato di competenze, motivazione e grado di autonomia e risolutezza. E’ gradita un’eventuale esperienza in materia contabile e/o tributaria. Completa il profilo, assertività, flessibilità, capacità di collaborare con i colleghi e di relazionarsi fattivamente con gli amministratori e i cittadini/utenti.

Cliccando qui è possibile consultare l’avviso di selezione.

Cliccando qui è possibile scaricare la domanda di ammissione