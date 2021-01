Atrani, avviso pubblico per contributi ad attività economiche commerciali e artigianali

Avviso pubblico per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali operanti nel comune di Atrani (CLICCA QUI per leggere l’avviso pubblico)

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 4 dicembre, il DPCM 24 settembre 2020 che definisce, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi ai comuni, a valere sul “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” (CLICCA QUI per scaricare il modello della domanda).