Atrani: 2 positivi ai test antigenici. Intervista al sindaco De Rosa: “Si attende conferma del molecolare”

Atrani (Costiera amalfitana). Ci giunge notizia dal sindaco Luciano De Rosa Laderchi che due persone che si sono sottoposte a tampone antigenico sono risultate positive. Si attende l’esito del tampone molecolare dell’Usca. Seguiranno aggiornamenti sulla situazione nel borgo in Costiera.

Il sindaco De Rosa, sentito e intervistato da Positanonews, si è mostrato molto preciso e trasparente nel dare le informazioni. Ci ha raccontato la situazione con grande responsabilità. “Si tratta di due cittadini che hanno fato test antigenico in strutture private. Quando ciò avviene, il comune non ne viene a conoscenza in maniera immediata. Vista la positività al test, si sono messi in quarantena in attesa del tampone molecolare, l’unico che può accertare la positività”.