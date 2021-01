Atalanta -Sassuolo ore 15:00 Papu Gomez ancora fuori la lite continua

A Bergamo si gioca il match clou di giornata: l’Atalanta, che deve recuperare una gara, vuole rilanciare le sue chance Champions con la sorpresa Sassuolo che rilancia Caputo. La sfida più attesa è tra i giocolieri Ilicic e Berardi.

Le due rivelazioni, che ormai non lo sono più, si affrontano in una partita che promette spettacolo. Il Sassuolo, al quarto posto, fa visita all’Atalanta che invece non ha ancora ingranato in campionato e in questo momento sarebbe fuori dall’Europa. Diretta su Sky Sport 253 alle 15:00.

Atalanta, riecco Caldara. Toloi out

Per la sfida con gli emiliani, Gasperini ha escluso ancora una volta Gomez dai convocati: l’argentino si è allenato a parte e non sarà a disposizione dell’allenatore. In difesa, Toloi non recupera: si lavora per il rientro contro il Parma. Torna invece Caldara a tre mesi dall’intervento. Per il resto, poche novità nell’undici titolare dell’Atalanta, con Zapata favorito su Muriel per una maglia da titolare.ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

Sassuolo, Marlon non convocato De Zerbi non potrà contare su Marlon, che non sarà convocato a scopo precauzionale dopo che si è allenato a parte negli ultimi giorni. Caputo guiderà l’attacco, supportato da Berardi, Djuricic e Boga. Locatelli e Lopez agiranno davanti alla difesa, mentre Toljan, Chiriches, Ferrari e Kyriakopoulos comporranno la linea difensiva.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Separati in casa. Ormai la rottura tra il Papu Gomez e l’Atalanta è abbastanza evidente, il calciatore si è allenato ancora lontano dal gruppo prima del match contro il Sassuolo. Terza esclusione consecutiva dopo Roma e Bologna, l’argentino è sempre più lontano da Bergamo. Gasperini però non vuole assolutamente parlare della vicenda che sta monopolizzando l’attenzione in casa orobica. Il Sassuolo non è un avversario semplice, il quarto posto certifica il valore della squadra di De Zerbi: niente discussioni dunque, si pensa soltanto al calcio giocato. Il tour de force è appena iniziato.

PAPU OUT. «Gomez? Non ho risposte che vi possono aiutare, ma di sicuro la sua presenza per noi non è ingombrante». Il tecnico nerazzurro ha ancora una volta sottolineato l’importanza degli impegni, sorvolando completamente su quanto sta accadendo tra la società e il calciatore: il numero dieci è rimasto nuovamente fuori dalla lista dei convocati per la quarta volta in stagione dopo lo scontro col tecnico avvenuto a inizio mese. Le strade si sono separate, l’epilogo è praticamente scritto. Allenamenti in orari differenti e una rottura insanabile con tutto l’ambiente. L’addio è ormai vicino.

SCELTE. Parole al miele per Ilicic, un «giocatore pienamente rientrato in gruppo. Sa come trainare la squadra, può essere determinante». Un ritorno importantissimo per l’Atalanta che senza Gomez dovrà trovare nel numero 72 l’uomo di maggior estro. Lo sloveno è pronto per partire titolare insieme a Duvan Zapata, partito dalla panchina nella sfida coi rossoblù. Dietro le punte scalpita Pessina, con De Roon e Freuler in mediana.

NIENTE GITE. Gli ospiti però non verranno a Bergamo per «passare una domenica diversa o per fare una passeggiata». De Zerbi sa benissimo qual è il valore dell’Atalanta, ma ha bene in mente i propri obiettivi: «Vogliamo cercare di migliorarci, non ci devono essere rimpianti». Sarà una sfida complicata, come confermato dal tecnico bresciano: «Hanno fatto male un po’ a tutti, il loro percorso in Champions League rende l’idea sulla forza di questa squadra». Il recente passato contro l’Atalanta fa paura: nelle ultime 6 gare sono arrivate 6 sconfitte, con 22 gol subiti. In questa stagione però ci sono indicazioni differenti, soprattutto in classifica. Numeri a parte, il campo giudicherà i valori. Parola di De Zerbi. fonte:corrieredellosport