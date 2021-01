Articolo di Maurizio Vitiello – Ricordando Tonino Sicoli, grande giornalista e critico d’arte.

Foto 2 di 2



Alle ore 11.25, con una e-mail, Enzo Le Pera, notissimo saggista e gallerista storico italiano con il suo spazio “Il Triangolo”, mi lanciava la notizia: “E’ morto Tonino Sicoli, mi dispiace.”

E’ scomparso a Milano, dove già si trovava da tempo; a Cosenza, in Calabria lo piangono e tutto l’ambiente artistico è estremamente dispiaciuto.

Avrei potuto scrivere subito, ma preso tra incudine e martello dei fatti giornalieri e del lavoro in “smart working” ho atteso, … e sono emerse delle riflessioni … sta incominciando ad andarsene una generazione di critici e di artisti, che ha fatto molto per il Sud, per l’Italia, per le arti visive contemporanee …

Lo ricordo a Bari, negli anni ottanta, all’Expo Arte, meta di tutti gli “addetti ai lavori”, quando l Sud calamitava attenzione nazionale, prima di cedere lo scettro all’”Art Fair” di Bologna..

Lo ricordo a Capodimonte quando venne a parlare con Nicola Spinosa per la mostra su Mattia Preti.

Ci siamo visti l’ultima volta a Cosenza per la mostra di Salvatore Pepe, che ho curato a “Il Triangolo”.

Da sagace e attivo intellettuale ha sempre vigilato sulla storia dell’arte.

La Calabria perde con lui un intellettuale appassionato e uno dei suoi migliori critici.

Era un bravo divulgatore, giornalista convinto, colto e gentile.

Vari luoghi gli devono molto: da Cosenza a Rende, da Catanzaro a Reggio Calabria.

Intensa la sua attività giornalistica su vari quotidiani nazionali e calabresi, con all’attivo molte pubblicazioni, oltre a essere stato organizzatore di musei e mostre.

Se ne va un brillante saggista e studioso.

Che la terra ti sia lieve, caro Tonino.

Maurizio Vitiello