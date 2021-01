Arriva la fibra ottica a Minori. Connectivia porta internet ad altissima velocità in una nuova città della Costiera Amalfitana

Internet ad altissima velocità con la fibra ottica di Connectivia a Minori. L’operatore, unico a coprire la Costiera Amalfitana con rete propria, ha raggiunto anche l’antica Rheginna Minor. Per i residenti è ora possibile richiedere internet ad altissima velocità, in tagli da 100, 200 e 1000 mega, conservando gli alti livelli di qualità di Connectivia e con banda garantita.

In città è arrivata l’ultima rivoluzione tecnologica: internet in fibra ottica fin dentro la presa di casa. La fibra FTTH che consentirà di navigare a ben mille mega di velocità ad un prezzo speciale: 19,90 euro al mese per un anno per chi ha Isee inferiore a 20mila euro. Per chi supera la soglia l’offerta speciale per i mille mega a Minori è di 29 euro al mese invece di 39, perché nel caso particolare di questa cittadina le realizzazione della rete in fibra è stata finanziata in quota dallo Stato.

L’annuncio arriva il 21 gennaio, giornata mondiale dell’abbraccio, per festeggiare l’abbraccio di tecnologia tra Connectivia e una nuova città della Costiera Amalfitana. L’amministratore delegato Maria Langella dichiara: “L’abbraccio di tecnologia è il logo di Connectivia e racconta la nostra missione aziendale: l’andare verso i territori e le persone offrendo soluzioni tecnologiche per lo sviluppo. È quanto abbiamo fatto cablando una nuova città, dove aziende e cittadini potranno godere dei vantaggi della connessione alla velocità della luce su fibra ottica per lavorare, studiare e restare connessi”.

Sviluppo, ma anche nuove opportunità, con la prima che arriva assieme alla fibra ottica. Un’iniziativa a tutela delle fasce deboli: il bonus Internet Pc e Tablet. Si tratta del voucher riservato alle famiglie con Isee inferiore ai 20mila euro, che potranno avere da Connectivia Internet su fibra ottica fino a 200 mega a partire da soli 9 euro al mese per un anno e un tablet abbinato a partire da soli a 40,80€.

Connectivia è l’operatore delle telecomunicazioni al servizio della Costiera Amalfitana e del turismo. È la sola realtà ad aver coperto con rete propria in fibra ottica la Costiera Amalfitana, che prima era in digital divide. Al momento copre in fibra Positano, Praiano, Furore, Amalfi, Agerola, Minori e fornisce connessioni internet per via aerea alle zone non ancora coperte dalla fibra. Ha ora raggiunto una nuova cittadina, nel piano di continuo sviluppo della rete al servizio della Costiera, che prevede il raggiungimento delle città non ancora coperte della fibra e l’ampliamento della rete in fibra anche nelle città già coperte.