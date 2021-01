Arriva la conferma: anche la Campania zona gialla: “Positivo il dialogo con De Luca”. Sembra che, almeno in questa occasione, la Campania non applicherà misure maggiormente restrittive rispetto a quelle che sono le disposizioni contenute nel nuovo decreto del Governo.

“Pochi minuti fa abbiamo avuto la conferma che Giovedì 7 e Venerdì 8 anche la Campania sarà zona gialla. Il dialogo che abbiamo avviato in questi giorni con il Presidente De Luca ha prodotto un primo segnale in controtendenza con le ordinanze passate. Noi di Confesercenti e Fiepet salutiamo con soddisfazione questa decisione che dà un piccolo segnale di speranza alle attività ristorative che da mesi sono colpite dalle chiusure. Riapriremo i nostri locali con fiducia mettendo al primo posto come sempre la sicurezza dei clienti e dei nostri dipendenti. Vogliamo contribuire a far ripartire la Campania senza dare una mano al virus. Noi ci siamo”.

Questo quanto ha infatti annunciato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti, dopo il dialogo avuto con Vincenzo De Luca.