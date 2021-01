Arisa scoppia l’amore con Andrea, beccata da Chi

Arisa è molto impegnata dal punto di vista lavorativo e soprattutto televisivo: tra Amici, Sanremo e pure una comparsata al Grande Fratello Vip, la nota cantante italiana è apparsa un po’ ovunque nelle recenti settimane. Adesso il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che la ritraggono in coppia con Andrea Di Carlo, suo manager nonché suo nuovo compagno. Dopo che Rudy Zerbi ad Amici aveva fatto più volte riferimento a questa nuova coppia, lo stesso Di Carlo era uscito allo scoperto con un selfie che la ritraeva con la sua assistita in atteggiamenti molto intimi. Ora Arisa è stata fotografata per le vie di Milano tra tenerezze, baci e abbracci calorosi.