Annarè a Meta, il gusto di tornare a tavola . Uno spaghetto alla puttanesca di tonno da favola. RICETTA

Annarè a Meta, il gusto di tornare a tavola . Uno spaghetto alla puttanesca di tonno da favola. Sulla S.S. 145 venendo da Napoli, dopo Vico Equense verso Sorrento , al fianco di un tempio del dolce come il bar Romano, troviamo “Annarè” simbolo di resilienza . Un 2020 da dimenticare per i ristoranti , ma anche un 2021 difficile, ora Campania zona gialla si può stare a tavola e oggi è stato il nostro primo giorno al ristorante dopo mesi, invitiamo tutti a farlo e far ripartire l’indotto

Una ricetta semplice e gustosa quella dello spaghetto alla puttanesca, ne pubblichiamo una tipo, ma da Annarè era straordinario, spaghetti al dente al punto giusto, buonissimi.

Iniziate con dissalare i capperi sotto l’acqua corrente ed il prezzemolo fresco che poi triterete finemente

Rosolare in una padella l’aglio con un filo d’olio, togliere l’aglio e aggiungere le acciughe mescolando fino a farle sciogliere, quindi aggiungervi il tonno e mescolare.

Adesso aggiungere la passata di pomodoro, le olive, i capperi dissalati mezzo peperoncino e far cuocere a fuoco dolce una decina di minuti mescolando di tanto in tanto

Cuocere gli spaghetti in abbondante acqua facendo attenzione a non salare troppo perchè il sugo e già saporito.