Andrea Reale: “Aumento dei contagi in costiera amalfitana dovuto a feste, ritrovi e celebrazioni religiose”

Andrea Reale, sindaco di Minori e Delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi: “Cari concittadini, quanto avvenuto in Costiera tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 evidenzia con chiarezza che la massima parte dei nuovi contagi è dipesa da aggregazioni allargate in ambito familiare o extrafamiliare in occasione di feste, ritrovi e celebrazioni religiose. E’ evidente che la pura individuazione di chi ha determinato tale catena di eventi non è lo scopo principale dei soggetti impegnati nel contenere e limitare i danni dell’epidemia: anzi, i pazienti sono tutti uguali e hanno diritto a parità di trattamento, fermo restando che le forze dell’ordine verificano doverosamente eventuali comportamenti illeciti. E’ parimenti evidente, peraltro, che chi ha avuto parte in episodi di contagio ha l’obbligo morale e giuridico di comunicare con completezza i fatti di cui è a conoscenza, per consentire di arginare per quanto possibile i focolai. Gli sforzi dei Centri Operativi Comunali, delle USCA, della Protezione Civile, delle Forze di Polizia e dei Volontari, nonché delle attività economiche chiuse o con forti limitazioni di esercizio e di tanti lavoratori, RISCHIANO DI ESSERE VANIFICATI da comportamenti irresponsabili e poco collaborativi. E’ perciò assolutamente necessario intensificare l’attenzione innanzitutto in ambito familiare, evitando qualsiasi commistione tra nuclei o singoli soggetti non conviventi. E’ altresì fortemente consigliato rivolgersi al medico curante, all’USCA o ai Sindaci e C.O.C. in caso di sintomi influenzali che potrebbero fuorviare la diagnosi tra influenza stagionale e Covid-19, e che indurrebbero perciò a valutare l’opportunità di un test di controllo. Confidando che la ripetizione degli appelli sfoci nella definitiva generalizzata condivisione di responsabilità, le amministrazioni locali e la Conferenza dei Sindaci restano a disposizione della cittadinanza per qualsiasi dubbio od esigenza”.