Andrea Bocelli, il cane Pallina annegato in mare. La procura apre un’indagine

Pallina, la cagnetta del tenore Andrea Bocelli, è annegata il 21 agosto scorso nelle acque tra Arzachena e Golfo Aranci, in Sardegna, durante una gita in barca. Ora la Procura di Tempio indaga a carico di ignoti sulla sua morte. Lo riferisce Lorenzo Croce, presidente di Aidaa, l’Associazione italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente, dalla cui denuncia risalente al 25 agosto scaturì l’intera vicenda giudiziaria. Dopo alcuni giorni di ricerche e di accorati appelli, era stata la famiglia a dare notizia della morte del proprio cane, che per la stella mondiale della musica italiana era parte integrante del nucleo familiare.