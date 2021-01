Amalfi, un positivo tra il personale scolastico del Marini Gioia: il rientro slitta al 2 febbraio. All’Istituto Superiore Marini Gioia di Amalfi, il rientro a scuola e le attività didattiche in presenza slittano a martedì 2 febbraio 2021, in quanto un membro del personale scolastico è risultato positivo al Coronavirus. Ecco l’avviso pubblicato sulla pagina Facebook dell’Istituto:

Vista la comunicazione dell’ASL pervenuta a questa Istituzione scolastica in data 28.01 e relativa alla positività al Covid 19 di una unità di personale scolastico, onde permettere la sanificazione degli ambienti da parte di una ditta specializzata e di adempiere a tutte le misure previste dal nostro protocollo interno, domani 30 gennaio la scuola resterà chiusa al pubblico. Le attività didattiche in presenza riprenderanno martedì 02 febbraio, secondo le indicazioni già fornite agli alunni. Lunedì l’attività sarà interamente on line, secondo il nuovo orario consultabile sul sito web dell’Istituto.