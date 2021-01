Amalfi, nonostante la giornata decisamente invernale con pioggia e cielo coperto, non perde comunque la sua bellezza ed il suo fascino. Anche ad Amalfi ci sono al momento casi di positività al Covid-19 ma la situazione è sotto controllo. Vi portiamo a fare una passeggiata virtuale lungo le strade amalfitane per farvi apprezzare quanto la città sia bella e magica anche in inverno. Una bellezza certamente diversa da quello del periodo estivo ma sicuramente più tranquilla ed avvolgente.