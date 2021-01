Amalfi, Sigismondo Nastri: Trent’anni di episcopato di Mons. Beniamino Depalma.

Dopodomani, martedì 26 gennaio, ricorre il trentesimo anniversario dell’ordinazione episcopale di Mons. Beniamino Depalma, già arcivescovo Amalfi-Cava de’ Tirreni e poi vescovo di Nola.

Inondiamolo di messaggi, facciamogli sentire l’intensità del nostro affetto, il calore della nostra gratitudine per l’alto magistero di cui abbiamo beneficiato nel periodo in cui ha guidato la diocesi e per gli spunti di riflessione che ancora, generosamente, ci propone ogni giorno su facebook.

Auguri, Eccellenza. Di cuore, con devozione profonda.