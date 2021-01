Amalfi, positivo il segretario generale: Milano mette in quarantena tutti i dipendenti comunali

Amalfi. Ieri vi abbiamo comunicato che nel comune in Costiera sono stati registrati 10 nuovi positivi. Tra questi, come indica il bollettino pubblicato dal comune, un dipendente comunale. Si tratta del segretario generale Roberto Franco che il 30 dicembre ha partecipato al Consiglio comunale di Ravello. Sappiamo che a Ravello sono risultati positivi il sindaco Di Martino insieme a un consigliere e un assesssore.

Il primo cittadino di Amalfi, Daniele Milano, in via precauzionale e in attesa dell’esito del tampone, ha disposto la quarantena per tutti i dipendenti comunali che sono entrati in contatto con Roberto Franco. La speranza è che ad Amalfi il virus non dilaghi e che non si verifichi la medesima situazione di Ravello. Vi terremo aggiornati.