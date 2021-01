Amalfi, oggi 10 i positivi al covid, in totale sono 19

Aggiornamento del 6 gennaio 2020 sulla emergenza epidemiologica ad Amalfi.

I nuovi positivi sono conviventi di casi già accertati o rientranti in catene di contatti dei comuni limitrofi. In totale, sono cinque i nuclei familiari di Amalfi in cui sono presenti positivi.

Un dipendente comunale è risultato positivo. Per tale motivo, nei prossimi due giorni sarà chiuso cautelativamente il piano superiore di Palazzo San Benedetto e operata una sanificazione dei locali.

Quasi tutti gli attualmente positivi hanno manifestato sintomi, sebbene in forma non grave. Il C.O.C. fa come sempre appello al rigoroso rispetto delle ben note regole anti-contagio.